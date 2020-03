De Nederlandse MSM is nu al geveld door corona, of ze slapen gewoon weer. Dan callen wij hem. Door een lek in Apple Music is "Grow" van Jeangu Macrooy al online. Het zou vanavond bij DWDD gepresenteerd worden, maar GeenStijl gaat voor het zingen van de Van Nieuwkerk uit.

Dan het nummer. Maken we kans? Jeangu gaat ons mogelijk hoge kosten bezorgen. Dit lied is authentiek en je moet ervan houden. Maar als je ervan houdt, dan is het wel een twaalfpuntertje. Long story short: the more we learn the less we know. Maar dit lied zou zomaar eens voor een nieuwe kostenpost kunnen zorgen, in de price range van bordjes draaien van 130 naar 100. En dan mag Maastricht dus volgend jaar nog eens een gooi naar de ESF-organisatie doen.

Update: Het Apple Music lek is inmiddels gedicht, song niet meer te vinden daar. Te laat..

Update: AVROTROS bevestigt scoop GeenStijl



Terzijde:

Afgelopen week kregen wij te horen dat we zelf niet welkom zijn als verslaggevers in Rotterdam 2020 (we hadden accreditatie aangevraagd). De Open Up is dus niet voor iedereen bedoeld, je moet wel de juiste klankkleur hebben, kennelijk. Maar wij zijn dan ook een onafhankelijk blog dat zonder subsidies de broek ophoudt. Dat is mogelijk iets te gevaarlijk, mochten we een lied kut vinden. Er valt dan weinig te straffen met stopzetten van gelden, als de vrijheid van meningsuiting hen niet aanstaat. Benieuwd hoe divers de pers zal zijn.