Stropers hebben geen idee waar alle fazanten zijn gebleven. Koekiemonster verbaasd over verdwijning koekjes uit koekjestrommel. Kim Holland vraagt zich af waarom iedereen de hele tijd in zijn nakie rondloopt op de filmset. Bin Laden geschokt door aanslagen 9/11. Man die gisteren kratje pils heeft leeggezopen wil weten wie al die bierdopjes op de grond heeft geflikkerd. John de Mol woest over saaie kutprogramma's op tv. Jezus klaagt over te veel wijn op bruiloft te Kana. Mark Rutte: "Ik beschik niet over informatie over de motieven of oorzaken van het uitlekken, noch over de wijze waarop dit gebeurt."