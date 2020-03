Terug naar echt belangrijke dingen, aangezien het nog niet afgelast is & the work continues : wat is de Staat van het Songfestival?

Dikke vette oepsie. In ons eerste stuk kondigden we aan dat de paragnosten hadden voorspeld dat het hele Eurofissa niet door zou gaan, en kijk waar we nu staan. De Rotterdammer burgemeester Aboutaleb en de Rotterdammer cultuurwethouder Kasmi zijn nog niet helemaal geleveld met elkaar. Begin april gaan ze een struisvogelei leggen

Lang verhaal kort, zoveel ellende in de wereld, dat dit er ook nog wel bij kan. Hoe staat Europa ervoor?

Ethiopië (Ook al Europa, kennelijk?)

Dit jaar stuurt Ethiopië een heerlijk dansnummer. Het nummer leer je pas echt waarderen als je een half boterhamzakje qat hebt weggekauwd. Afgelopen week moesten ze de promoclip op komen nemen in Roffa, maar dat is geweigerd. Het verhaal is dat Jeruzalem de poorten heeft dichtgegooid, maar voor hetzelfde geldt hadden de achtergronddansers hun paspoort weggegooid. Tip: geel staat niemand en die papperige zuurdesem buikjes zijn misschien leuk in Jaffa en Addis Ababa, maar mijn testosteron trekt ervan weg.

Rusland

Dit land heeft het opgegeven om te winnen, omdat ze de boe's van het publiek nu wel kennen. Sinds een paar jaar is het gejuich in de live uitzending vooral van tape, om de apengeluiden voor voornamelijk blanke landen weg te moffelen. Nog nooit Russen op TV gezien die in Nederlandse talkshows kwamen vertellen hoe pijnlijk het is om steeds uitgejouwd te worden door een heel progressief (?) publiek na een optreden, omdat je uit een bepaald land komt. Misschien dat de eerstvolgende keer dat het gebeurt, gewoon door de broadcaster de stekker uit de windmolen wordt getrokken. Nou NPO, pak deze kans en win die deugtrofee. De kans dat er dit jaar gejoeld gaat worden is vele malen kleiner, omdat er een band staat die zeer maatschappijkritische clips maakt. Koreaanse Kim werd opgevoerd al copulerend met een kernraket, en dit keer gaan ze voor Uno, Dos, Tres, Corona! Let vooral ook op de inclusieve danser met een maatje meer.

Denemarken

Wil je weten hoe een apocalyptisch eurovisie feest eruit ziet? Corona proof? Kijk dan naar deze Deense winnaars van afgelopen zaterdag. Terwijl er in Nederland nog niks aan de hand was en de Nederlandse studenten nog in Zuid Tirool lagen te netwerken, was in Denemarken reeds een andere realiteit. Zoals vaker, is Denemarken iets doortastender bij het aanpakken van problemen. Grenzen dicht en beschermen dat Jutland. Het hele Deense Søngfestivål werd in de Deense Ahoy uitgezonden ZONDER publiek. Een skitterend decor, een live orkest, dat tevens als klapmachine dienst moest doen. Vervreemdend. Liedje is licht dwingend en repetitief. Dame zal in de smaak vallen met haar colbert waarbij de linkerhelft is weggelaten want dan kan ze beter haar dochter borstvoeding geven. Een pragmatisch en modern volk.

Roemenië

Het is weekend. Passend daarbij: dit lied in Billy Eilish style door een vrouw die zingt dat ze haar vriend/vriendin kwijt is en het daarom maar op een zuipen heeft gezet. Een soort Duncan 2.0 sfeertje en de dame doet heel Boekarest avantgardistisch. Van ons mag ze nog even stevig doordrinken, dan houden wij haar haren wel vast als ze boven de pot hangt. Dan is ze in ieder geval van het podium af.

Oekraine en de bezette territoria minus Krim

Nou de M is weer in de maand van MH17, dus dan kan dit lied er ook wel bij. De schreeuweres is een soort kruising van de oma van Sneeuwwitje en een good-old kampbewaakster. Dus dat wordt scoren bij de bevriende naties. De blik in haar ogen zal voor sommigen het bewijs zijn dat de UFO's het gedaan hebben. Omdat Wuhan nu super trendy is en het dit jaar in Rotterdam is, bekend van de rijsttafel, hebben ze een heel slim haakje gevonden. Het lied heet "Sambal bij". Als je haar lief aankijkt, krijg je er misschien ook nog een bamboe kalender bij.

Duitsland en Slovenië

Van de ene natie door de naar de volgende natie. Een Sloveense jongen gaat voor onze Oosterburen kwelen over een Violent Thing. Welk agressief ding hij bedoelt (Corona?) weten we niet. Maar deze loverboy vertelt zijn kech wel dat ze niks tegen haar moeder mag vertellen, en dat ze echt wel weet wat hij wil. Gelukkig zijn de disco's de komende weken gesloten, dus is ze voorlopig gered. Het lied is niet echt slecht, dus benieuwd of de Duitsers dit jaar Rotterdam plat krijgen.

Azerbyedzjaan

Het Europese Azeri land, ligt rechts van Lesbos. Immer gerade aus. Ze sturen een zangeres die heel goed past in de vrijmibo. En deze luxe poes is helemaal Rotterdam ready en heeft mooie gouden monddoekjes klaar liggen. Een slimme meid, is overal op voorbereid. Dankzij haar liedje weten we eindelijk hoe Azeri de RRR uitspreken. La Cleopatra heeft verder niet veel om het lijf, dus lied en zangeres zijn een match.

Noord Macedonië

Als afsluiter van deze editie een echte giller. Deze heerlijke Macdoose meid zingt een lied gebaseerd op een tango met een beat. Het is best grappig als achtergrondmuziek bij deze hilarische clip. Hij heeft het uitgevonden zeg maar, alleen weten we niet of ze links of recht stemt. Dus wat denk je dan als hij een heterobar inloopt, en loopt te lonken naar de barman? Dan komt er een blonde chick, die niet alle zintuigen op een rijtje heeft en wil een potje wil darten met hem. Maar hij heeft helemaal geen zin in one hundred and eighty. Dus zij achter hem aan door de zaal, en hij maar weglopen. Alsof je Fred van Leer de hoofdrol in Turks fruit ziet spelen. ;-)