Rutte tijdens de persconferentie vanmiddag:

"Een belangrijk doel van die gefaseerde aanpak is om een zodanige piek in het aantal besmettingen te voorkomen dat ziekenhuizen op enig moment overbelast zouden worden, dat willen we uiteraard voorkomen. Tegelijkertijd is de realiteit dat niemand ter wereld precies kan zeggen wat de juiste aanpak is. Je moet in een crisis als deze met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. En de gevolgen daarvan dragen."

Onlogische redenering. Het is juist die gefaseerde aanpak die voor die gevreesde piekbelasting gaat zorgen. Met passende voorzorgsmaatregelen in een eerder stadium was het vertragen van de verspreiding en het voorkomen van zo’n piek en daarmee het beheersbaar houden van de situatie veel groter geweest. En juist als je weet dat je het met 50% van de kennis moet doen kun je beter anticiperen op het worst case scenario dan gokken met de gezondheid 70% van je bevolking.

Het hele toneelstuk van daadkracht acteren en stoerpraten dat jij tenminste geen onnodige symboolmaatregelen neemt (“we nemen geen maatregelen alleen voor het gevoel 'dan gebeurt er iets’”) en vervolgens juist de ultieme symboolmaatregelen nemen (“Allemaal goed je handen wassen hoor!” gaat verwaarloosbaar weinig uitmaken bij een voornamelijk airborne virus), is vanaf het begin een stuntelige cover-up geweest van het feit dat men totaal overvallen en onvoorbereid was op de hele situatie. Zie de tekorten aan mondmaskers, beschermingsmiddelen, enz.