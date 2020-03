Ondertussen doet China er alles aan om de VS de schuld te geven van het virus.

Een grote staats georganiseerde smeer campagne is op dit moment bezig de VS de schuld te geven. En zelfs de VS haters in het Westen doen hier graag aan mee omdat hun haat voor Trump groter is dan wat de feiten tonen.

Inside China's high-stakes campaign to smear the United States over coronavirus

If you listened to Chinese state-run media, you'd think President Trump went to China and released vials of COVID-19 on groups of unsuspecting men, women and children.

Beijing has been bending over backward trying to convince the world that the United States is the real culprit behind the quickly spreading virus that's already claimed more than 4,600 lives across the globe.

It's a high-stakes strategy for the Asian nation fighting to keep its superpower status amid a national lockdown and palpable anger over claims that Wuhan, China, the epicenter of the coronavirus, at first covered it up, triggering a worldwide health and economic crisis.