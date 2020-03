Het gaat om een 21-jarige studente uit de stad Groningen die in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië is geweest.

Hier verder met de live verslaggeving over De VirusRamp van 2020. Onze mooie provincie Grunn hield lang en moedig stand tegen de invasieve exoot uit China Covid19. Maar nu zijn ook de mollebonen de sjaak, met TWEE BESMETTINGEN. (Nu niet meteen Vindicat de schuld geven. Die waren een weekje later.) ZORGELIJK: De tweede patiënte is een 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela, van wie de besmettingsbron nog niet bekend is. Wist u trouwens dat toiletpapier in Groningen "schietlint" heet? Nu wel.



Ondertussen weigert handenschud-weigerclown Mark Rutte het land twee weken op slot te gooien en zo de klus te klaren. Maar gooit-ie wel zijn eigen werkplek dicht voor al het hoestend schorriemorrie uit Noord-Brabant en normale provincies. De Tweede Kamer bezoeken is NIET MEER MOGELIJK.

Tevens. De WHO heeft vandaag voor het eerst het P-Woord gebruikt. Wij aardlingen hebben sinds vandaag officieel te maken met een pandemie. Proficiat allemaal!

Is er dan ook nog een sprankje hoop? Jawel. De Chinezen hebben nu een vetcoole gadget in de strijd tegen het virus, Een politiehelm met ingebouwde crowd control thermometer-dinges die Covid Leprozen realtime op straat kan herkennen. Okee okee, levensgevaarlijke AI-dingen die in de toekomst tegen ons gebruikt worden, maar tot die tijd... DOE ONS EEN MSC CONTAINERSCHIP VAN DIE DINGEN!

Hallo Nederland. KOOP DAN!