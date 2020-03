Ik zie een trend:

- Eergisteren werd er nog bericht dat de IND van Broekers-Knol is 1 miljoen euro per week kwijt aan het uitbetalen van dwangsommen. De overheid is wettelijk verplicht de dwangsommen uit te betalen als blijkt dat asielaanvragen niet tijdig in behandeling worden genomen. Reden: niet genoeg mensen.

- Gisteren werd gemeld dat "Winkeldieven die voor het eerst de fout in gaan, worden in Amsterdam niet meer automatisch aangehouden en vervolgd, om zo meer capaciteit vrij te maken voor andere zaken. Politiemensen zijn gemiddeld zes tot acht uren bezig met de administratieve afhandelingen. Hierdoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven met een hogere prioriteit, zoals straatroven, geweld, stalking of fraude."

- En nu dus dit.

Oftewel, zie hier drie keer exact dezelfde reden: een zogenaamd tekort aan bemanni.... eh, bemensing. Het gemakkelijkste is natuurlijk om te vragen om meer mensen, en niet om nieuwe creatieve manieren (snelrecht?) te vinden om aan de vraag te voldoen, want dat is moeilijker, kost tijd en energie, en je wordt er niet meer voor betaald. Het is net zoiets als je baas vragen of je je productiviteit van 1 dag voortaan in 2 dagen mag doen. Ik snap de vraag dus wel, dat wil iedereen wel, maar het lijkt er nu een beetje op dat 'Nee' geen antwoord is dat geaccepteerd gaat worden, en de medewerker hier zelf even besluit om de productiviteit omlaag te draaien, met of zonder toestemming. Het is dus geen vraag maar een eis. Het komt bij mij allemaal over als chantage, als een soort staking. Mag/kan dit zomaar?