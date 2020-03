-Are we ready for the first case?

We zijn nog wat extra microfoons aan het regelen bij de NOS, maar we hebben het draaiboek voor de show klaarliggen. We hebben een blauwe stropdas uitgezocht voor de gelegenheid.

-Do we have enough medical oxygen, ventilators and other vital equipment?

De marktwerking in de zorg zal voor voldoende aansluiting zorgen van vraag en aanbod.

-How will we know if there are cases in other areas of the country?

We zullen ze testen als ze in risico gebieden geweest zijn en erg ziek zijn

-Do our health workers have the training and equipment they need to stay safe?

Steeds meer particulieren kopen de mondkapjes op, we gaan ze vragen vooral rustig te blijven en in hun elleboog te hoesten want ze zijn bijna op in het ziekenhuizen.

-Do we have the right measures at airports and border crossings to test people who are sick?

Mensen met klachten raden wij aan telefonisch contact te zoeken met hun huisarts.

-Do our labs have the right chemicals that allow them to test samples?

Ja, indien strikt noodzakelijk is het eventueel mogelijk gebruik te maken van een honderdtal test-kits die we via de WHO hebben gekregen.

-Are we ready to treat patients with severe or critical disease?

In de meeste gevallen kunnen deze mensen gewoon thuis in isolatie uitzieken.

-Do our hospitals and clinics have the right procedures to prevent and control infections?

Dat zult u aan deze private instellingen moeten vragen, voor mijn part slepen ze patienten het land door.

-Do our people have the right information? Do they know what the disease looks like?

Een pimpelpaars balletje met gouden uitsteeksels.

