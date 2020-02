De media heeft in deze helemaal geen deel. Het is juist de media die elke keer klakkeloos de achterhaalde info van de WHO en t RIVM herkauwt. Of je gelooft dat het virus je zal raken is eigenlijk irrelevant. Wat er toe doet is het vraagstuk; Hoe ziet onze situatie er economisch uit als alle landen om ons heen in quarantaine zitten? Wie gaat onze supermarkten vullen? Wat als de beurzen kelderen? Wat als de grenzen langere tijd worden gesloten? Wat als onze gezondheidszorg enige tijd op z'n gat komt te liggen? Het is niet het virus zelf waar je het meest bang voor moet zijn, maar de potentiële kettingreactie.

China stelt niet 60 tot 70% van haar industrie in quarantaine, om een klein griepje te weren. Zelfs als er uiteindelijk helemaal niets gebeurt, dan is dat mazzel hebben. Laten we hopen dat jij gelijk hebt.