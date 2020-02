De "kijk eens in andere steden" opmerking die je veel in debatten ziet. Je ziet dat ook als je terecht over NL vragen stelt, of ontevreden bent. Of over de T.Kamer. Over de belastingdienst (in Cuba zijn ze corrupter oid). Het glas is half vol etc.

Het gaat niet om hoe het elders is. Het gaat om hoe onze standaarden en verwachtingen zijn, hoe Amsterdam onder goed bestuur zou kunnen en moeten zijn, en hoe het nu is.

Het is een prachtstad. Als ze voldoet aan haar potentieel. En dat doet ze niet door waardeloos bestuur. Lokaal en landelijk. Dat ze dan nog steeds beter te hachelen is dan Brussel is puur mazzel.