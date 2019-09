De beruchte fopactivist, Wilders-aangiftepleger, Joodse Omaatjes Aanrander en Stopera Vervelio Frank van der Linde heeft afgelopen weekend middenin de nacht bij de burgemeesterswoning van Femke Halsema aangebeld. Volgens Van der Linde lag er een dakloze op straat in Amsterdam (joh) en uiteraard ga je dan meteen naar de burgemeester toe om via de intercom je beklag te doen. Met als gevolg DAT DE KINDEREN VAN FEMKE WAKKER WERDEN. Het goede nieuws is wel, dat die kinderen überhaupt thuis waren ipv nu ja, vul zelf maar in. 1-0 voor Femke, en schitterend hoe je die krokodillen-kaakklem door de intercom kunt horen.

BONUS: IntercomFemke.mp3. Leuke ringtone klemtoon voor je smartfoon.