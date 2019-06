ONTLUISTERENDE BEELDEN uit Nederland Politiestaat! GroenLinks-wethouder te Diemen Jorrit Nuijens krijgt even the long dick of the law in z'n nek. Context door andermaal dezelfde Mike Muller: "Ik ben net naar het café gelopen waar de melding vandaag kwam. Volgens betrokkenen 'leek hij wel in een andere wereld'. "Hij kwam hier binnen en ging helemaal door het lint. Hij zei dat hij buiten een joint ging roken, maar buiten stopte hij wat in zijn neus." Nou, klinkt niet best, en we wensen hem een voortvarende detentie toe.