Nou. Onteigen nog maar een boertje of duizend, wijzig de bestemming en verkoop nog maar een weilandje of 1000 aan bevrinde projectontwikkelaars van vvd-huize. Want het wordt drukker en drukker in Arm Europa. SeaWatch, de Duitse "NGO" aka veerbootdienst heeft er weer een schip bij. Na de SeaWatch2 en Seawatch3 komt er nu ook een SeaWatch4. Nog groter, nog ruimer, nog meer dieselpowerrrr. Capaciteit van de nieuwe ferry is 300 pax, en bij hoge nood 900. Zeg maar ongeveer wat de Nederlandse asielinstroom per week bedraagt. Opmerkelijk feitje:

In a few days, the ship will sail from Kiel to the Spanish port of Burriana where it will undergo further refurbishments. According to media reports, the Sea-Watch 4 will have a special "safe" area with 24 beds for women and children.

Waarom het dan aan boord zo onveilig is, vertellen ze niet. We gokken rechtsradicale piraten, of misschien wel een kanonneerboot van De Renaissancevloot!

As we tik ze topic vaart het schip voor de Nederlandse kust bij Texel. We zwaaien!