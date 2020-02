Dus die van D66 willen ons allemaal verslaafd maken aan de meest verschrikkelijke soorten harddrugs en dan gaat de vvd testen of we die drugs ook daadwerkelijk gebruiken. Gewoon, gezellig, een sfeer van wantrouwen op het werk creëren en als je een collega erbij naait krijg je 7 gulden 50. vvd'er Bart Smals had zelf kennelijk ook gezopen toen hij het interview gaf aan De Tele. Wel mensen uit de bosbouw controleren, want daar lopen 'een paar gasten' met een kettingzaag die door de bomen het bos niet meer kunnen zien, maar datatypistes zogenaamd weer niet. En weet je welke groep je volgens Smals ook niet hoeft te testen? Politici. "Want eerlijk gezegd: als hier om 12 uur ’s nachts nog gestemd moet worden en je moet drie keer je hand omhoogsteken, wat niet eens relevant is omdat er niet hoofdelijk gestemd wordt: hoe proportioneel is het als je dan moet blazen?" Nou makker, je steekt je ondoordachte plannetje Big Brother maar lekker in je reet. We hoeven niet eens te Googlen en we komen al op drankmisbruiker Wybren van Haga, drankmisbruiker Matthijs Huizing, drankmisbruiker Gerard Ram. "Smals kijkt naar de kleine koelkast, formaatje minibar, in de hoek van zijn kamer. 'Daar baal ik wel van, want het koelkastje zit vol met bier'." Echt jongens, dit niveautje Sesamstraat, het is de vvd op z'n aller-, aller-, allersmalst.