Er is weer eens een wethouder in opspraak en werkelijk helemaal niemand is geschokt dat het om een vvd'er gaat. In Zaanstad is een brief van boze partijgenoten over Gerard Ram uitgelekt. "Uit een Whatsapp-gesprek van december vorig jaar in de appgroep 'Trotse VVD meisjes' (hahaha, die zal wel weinig leden hebben, GS) zou blijken dat Ram na een avond met de fractie dronken achter het stuur is gaan zitten. "Ik ben 'veilig' thuis", stuurde hij in de groep. "Hoe is het mogelijk?", vroeg VVD-wethouder en loco-burgemeester Krieger daarop. "Jarenlange ervaring", stuurde Ram terug." De Zaanse vvd is op Ramkoers en dat snappen wij wel. Waar is die telefonische helpdesk integriteit als je hem nodig hebt?