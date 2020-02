Waarom nog steeds die enorme drang om alles maar te moeten uit besteden. We hebben nu toch wel langzamerhand door dat bedrijven als IBM of Infosys alleen maar bezig zijn met vendor locking. Ik loop zelf zo een 25 jaar mee in de IT wereld en heb het landschap langzaam zien veranderen in dit soort uitbestedings en outsource projecten. Vroeger hadden overheids instanties en grote bedrijven nog zelf goed werkende IT afdelingen en draaide men de handen niet om voor een stukje developement. Maar het moest goedkoper want de personeels kosten waren te hoog dus ging als eerste het mes in het normale werkvolk. En het management mocht blijven zitten en kreeg een extra bonus als ze konden besparen.

Als je 20 jaar terug iets speciaals zocht dan waren er genoeg Nederlandse IT bedrijfjes die mooie oplossingen maakten of bedachten maar eventueel ook de knappe koppen in huis hadden om ingewikkelde vraagstukken te beantwoorden tegen normale tarieven.

Al dit soort bedrijfjes bestaan niet meer want je hebt geen bestaansrecht meer. De overheid of een groot bedrijf als ING of ABN wil geen directe zaken meer met je doen omdat omdat je te klein bent. Ga terug naar het oude model en neem weer mensen in dienst die het wel snappen en houd het risico binnens huis en huur af en toe wat kennis in van Nederlandse bedrijfjes zo kan Nederland weer groeien. Ja personeel is duur, maar inhuur en falende projecten waar niemand verantwoordelijkheid voor wil nemen is nog duurder.

Dus simpelweg eigen schuld dikke bult overheid.