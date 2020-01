Lekker gewerkt hoor mariniers, want het was gewoon een kutplan en nu gaat het niet door. 1800 man ontwortelen en van Doorn naar Vlissingen verschepen ging ook Brigadegeneraal der Mariniers Jeff Mac Mootry te ver, en vanaf toen werd het wel erg lastig voor Den Haag. Gelukkig zijn ze eruit. "De verhuizing van een marinierskazerne naar Vlissingen gaat niet door. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws." RTL schrijft dat volgens de staatssecretaris Barbara Visser "De nieuwe bestemming Nieuw-Milligen zou zijn," maar ze vervolgens terug werd gefloten door Rutte. "Visser wordt teruggefloten en krijgt huiswerk mee. Er wordt nog geen besluit genomen over de verhuizing. Als Defensie per se de verhuizing wil annuleren, moet het plan beter worden voorbereid en ook worden gekeken naar de compensatie voor Zeeland." Dieuwertje K. zag het afgelopen vrijdag al aankomen natuurlijk, maar toen werd het genomen besluit nog ontkend. In Zeeland is iedereen nu boos trouwens. "Inmiddels zijn de Zeeuwen in rep en roer. De Zeeuwse stad Vlissingen, het waterschap en de provincie hebben op hoge poten een brief naar Den Haag gestuurd. (...) De Zeeuwse bestuurders vragen Visser uiterlijk deze week aan hen 'te bevestigen dat de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen niet ter discussie staat'. In de brief geven de schrijvers aan dat al veel werk is verzet voor de komst van de kazerne naar Zeeland. "Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd." Nou Zeeland, krijgen jullie het volgende Songfestival.