Vandaag werd ik zwaar teleurgesteld, ik dacht een valentijnskaart te hebben ontvangen dus ik was helemaal in mijn nopjes. Nadat ik deze open had gemaakt bleek brief te zijn van de vriendenloterij of ik mee wilde spelen.

Vuile typhuslijers zijn het.

"Beste meneer of mevrouw,

Een hart kan smelten, een hart kan breken, een hart kan versnellen en een hart kan verlangen. Maar wat als het ineens stopt? Bij een hartstilstand telt elke seconde. Sterker nog, voor de grootste overlevingskans moet er binnen 6 minuten hulp worden geboden

Er is nog veel te winnen

De VriendenLterij start nu met de PrijzenBingo. Hiermee maakt u zelf elke week 12x kans op 1 miljoen euro! Door mee te spelen steunt u de Hartstichting en daarmee helpt u harten van mensen door héél Nederland. Bingo snel mee want hoe eerder u meespeelt, hoe vaker u kans maakt"

Stelletje eikels. Het ergste is nog dat ik onderhand elke 2 weken van die troep binnenkrijg dus er zal wel een goed verdienmodel erachter zitten. Ik ben tegen meer regelgeving maar de overheid moet deze onzin echt aan banden leggen.

Oh ja en Geert, je filmpje was goed.