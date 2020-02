Het is heel simpel: er liggen aangiften (die mag je doen) en het OM onderzoekt of ze daar een zaak van kunnen/willen maken (dat is hun taak). Als er een zaak komt, beslist een rechter of er sprake is van discriminatie of dat de VVMU zwaarder weegt en bij een ongewenst vonnis voor een der partijen kan men in beroep. Tot zover deugt alles rechtsstatelijk gezien.

Het probleem ontstaat pas op het moment dat je bedenkt dat de politie met veel andere aangiften niets doet wegens geen prioriteit en dat het OM altijd chronisch overwerkt zegt te zijn. In die situatie driegen misdaad en straf een kwestie van cherrypicking te worden en dat is het echte gevaar.

Overigens vind ik het een smakeloos kutlied, maar dat is volgens mij niet strafbaar.