: niet alleen Reve... stel je eens voor dat iemand nu turks fruit of flodder zou uitbrengen. De wereld was een stuk mooier 30 jaar geleden, dat is een feit!

Wat een vertrutting.... het ene klotegeloof verslagen... nu omarmen ze boven ons her nóg gekkere geloof.

Het is een inverse wereld. Alles wat in de jaren 80-begin 90 normaal was, is abnormaal nu. En alles wat toen abnormaal was is de nieuwe standaard van nu. De omslag ook bij de lady’s... was een normale werkende vent zonder poespas nog de standaard toen... nee nu moet het een alpha zijn die altijd thuis is, gespierd en bulkt van het geld... liefst kleur >3

Had ik maar een tijdmasjien...