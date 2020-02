Dat is ook wat. Een of andere Chinees roert vleermuizenurine in plaats van Maggi door z'n nummer 31, de mensheid komt op de lijst van bedreigde diersoorten terecht en nu we in een streep richting de hoestdood koersen mogen we ineens niet meer lachen van de Kultuurkamer van het smeltende sneeuw. Nou, dat bepaalt de reservebank van het internet wel gewoon lekker zelf. Uiteraard veel flauwe biermemes, alleen is Corona best wel goed te drinken dus lullig doen gaat niet echt op, en voorts komen die wandelende kliko's uit China er eigenlijk nog best genadig vanaf. Kies snel uw favoriet, vooraleer het virus Nederland heeft bereikt, want dan zet het ministerie van Humor (lijkt ons wel een mooie baan voor Gert-Jan Segers) de afdeling 'lachen om corona' definitief in quarantaine.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29