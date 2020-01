Wat heeft Zweden dat wij niet hebben? Veel land, grote rivieren met flinke afdaling dankzij bergen, dus waterkracht, enorme hoeveelheid bossen dus hernieuwbaar haardhout of biomassa. En vooral: veel minder mensen en veel meer oppervlak per mens. Dit is alsof je de prestaties van de Randstad vergelijkt met Groningen, Limburg of Schiermonnikoog.

Ondanks dat ik als non-bèta en als niet-(klimaat)wetenschapper die bovendien de data en modellen niet kent en ook niet weet hoe die gemeten zijn, door wie en met welke intenties, word ik al skeptisch door alle overduidelijke pogingen om klimaat en milieu te misbruiken als stok(paardje) om mee te slaan om persoonlijke agenda's en dogma's op te leggen of meer geld uit de burgerzakken te kloppen. Of het nu gaat om vegangelisten, warmtepomptverkopers, windmolenaars, of gewoon de Staat.

Beetje als Christenen die doen alsof ze zondagsrust willen om de kleine ondernemer te beschermen of de maatschappij te onthaasten. Daar gaat het ze natuurlijk niet om. Als het werkelijk om CO2 of methaan en dergelijke ging, zou je daarop de belasting heffen i.p.v. op arbeid of vermogen en gewoon in gelijke mate teruggeven voor gelijke compensatie. Niet subsidies uitstrooien als pepernoten en totaal willekeurig door politici en ambtenaren laten bepalen op welke paarden al ons geld wordt vergokt.

Neem nou dat olivijn. Goed, als het helpt zou je in mijn bovenstaande voorstel voor elke ton CO2-opname wellicht een gelijk bedrag moeten teruggeven als dat je op een equivalent ton CO2 van fossiele brandstof heft. Maar als leek heb ik dan toch zo mijn scepsis. Aangezien we toch tegenwoordig het voorzorgsprincipe tot in het hysterische toepassen, en men toch ook zelf al aangeeft dat er mogelijk haken en ogen aan zitten zoals nikkelvergiftiging. Wat nou als achteraf blijkt dat CO2 helemaal niet het probleem of de oorzaak was? En het juist schadelijk blijkt te zijn voor mens en (zee)organismen? Of dat de temperatuur ernstig daalt door het afvangen van de toch al bijzonder lage concentratie CO2 in de atmosfeer? Of dat planten en daarmee de voedselketen eronder gaan lijden door gebrek aan voeding\energie? Hoe zou je dit dan nog terugdraaien, het uit de zee gaan filteren en met heel veel energiegebruik de CO2 weer chemisch scheiden?

Is het niet mogelijk, zoals ik wel eens eerder, in eerste instantie gekscherend heb geopperd (ongehinderd door bèta-kennis) om een stuk bos te kappen en tot houtskool te verwerken en daarna op die grond, of bestaande landbouwgrond gewassen te kweken die je als gedroogd voedsel of in de vorm van houtskool kunt opslaan? Dan haal je elk seizoen opnieuw CO2 uit de lucht en slaat die op. Je hebt dan een voedsel- en energievoorraad voor in magere tijden of tijdens rampen zoals hongersnood, mislukte oogst door klimaat- of natuurrampen, of als je onverhoopt je land een tijdlang moet isoleren van de buitenwereld wegens een pandemie bijvoorbeeld...

En in tegenstelling tot die olivijn is dat wél omkeerbaar. Je hoeft het voedsel maar op te eten, aan je dieren te voeren of simpelweg in die grote fijnstofbrakende en oerbosvretende biomassacentrales of de AEB te flikkeren, dan wel de hele kustlijn tijdens Oud en Nieuw in een Ring van Vuur van tientallen meters hoog te veranderen, ter vermaak van Duindorpers en Hagenezen. Of in je grote boze allesbrander gooien, de moeder van alle kwaad, de Grote Satan, maar lekker warm als de Hel.