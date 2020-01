How Dare You, Limburg?

Lieve mensen. Het is begonnen. De winter van 2020. Iedereen maar roepen dat we dit jaar in bikini de Elfstedentocht zouden zwemmen wegens overstromings door frequent flyende GroenLinksers, D66-ers en Dolf Jansen. Maar het is gewoon winter met allemaal wit spul uit den hemel en rare harde bobbeltjes op de autoruiten. Alle rayonhoofden verzamelen en allemaal naar Landgraaf voor een sneeuwbalgevecht. Jippie!