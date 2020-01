Nou mensen. Allemaal een beetje inschikken. Want naast De Asielinstroom van Week X bedraagt ongeveer 700 wordt het nog een beetje drukker in Het Droge Bedijkte Vrije Westen. Straks krijgen we ook iedereen met natte voeten uit Oceanië erbij hier in Nederland. In plaats van dijkjes scheppen en zeeweringen bouwen hebben ze daar eeuwenlang in de tropiese hangmat gelegen en als decor voor NPO-reisprogramma's gefungeerd, en nu het zogenaamd te laat is, willen ze met hun lamlendige Stille Zuidzee-aarsen rentenieren in het Westen. EN DE VN VINDT HET PRIMA. Jeetje, dat wordt nog wat in Amsterdam-West... als daar opeens een hele wijk met halfnakende hoelahoep-meisjes uit Tahiti wordt ingericht. Felix Rottenberg kan zijn lol op...