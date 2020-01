Het gaat niet goed met de naar RTL overgestapte NPO-koningin Eva Jinek. Nu is ook de Derde Veldslag in de Grote Talkshow Oorlog van 2020 verloren van het duo-vehikel Op1. De bij omroep Max wederopgestanden NPO-schnabbelaar Charles Groenhuijsen + side kick Carrie ten Napel (wel familie van) bleken te sterk voor powervrouw Eva en haar talkshow-avontuur. Wederom een verlies van meer dan 120.000 kijkertjes (zeg maar heel Maastricht), waarmee Eva dus in vier dagen tijd welgeteld 1 MILJOEN kijkers kwijtraakte. Het is nog niet bekend welke maatregelen RTL gaan nemen. Hoe. Nu. Verder?