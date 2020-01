Welkom, bij de terugkeer van de oude vertrouwde stijlloze rubriek De Asielinstroom van Week X, waar wekelijks wordt gemeld hoeveel asielinstromiërs nu weer het rijk zijn ingestroomd. Deze week (1) van het Jaar des Hugo's (2020) waren dat er ONGEVEER 600, aldus de rijkswebsite dat de cijfers bijhoudt. Voor de volledigheid en ondergesneeuwd door vuurwerk vermelden we ook nog maar even dat de asielinstroom van week 51 van het vorige jaar ONGEVEER 700 bedroeg. Dus we hebben er zomaar weer opeens 1300 mensen die nieuw lijken te zijn erbij. Halen we het Telegraaf-bericht erbij dat 26 PROCENT van alle eerste asielaanvragen zo kansloos zijn als een geslaagde dagelijkse talkshow op NPO1 dan kunt u zelf wel uitrekenen hoeveel totale nono's Nederland er weer binnengehaald heeft deze week. Tot de volgende week!

