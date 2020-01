Waarschijnlijk de grootste Iraanse begrafenis sinds Khomeini, op momenten lijkt het wel Metallica op een vliegveld in Moskou na de val van de muur. Bij de vrienden van PressTV een video van de processie en Khamenei's speech met Engelstalig commentaar, waar best wel vaak "Death to America" gescandeerd wordt. Je zou verwachten dat ze voor zo'n speciale dag iets nieuws uit de kast zouden trekken, maar ze komen helaas niet verder dan wat ze al letterlijk 41 jaar lang elke vrijdag opnieuw elkaar na staan te jengelen.

Iran zint uiteraard op wraak, en herhaalt Soleimani's woorden dat "We are near you, where you can't even imagine." Wat best wel een grote muil is voor een land waar Sam en Moos vorig jaar nog met zo'n beetje elke nucleaire blauwdruk onder de arm in en uit wandelden.

Het Iraakse parlement heeft inmiddels gestemd dat alle Amerikaanse troepen hun land moeten verlaten, en het wordt verwacht dat de regering met deze wens in gaat stemmen. Zelfs de Wehrmacht zou het veld moeten ruimen. Trump dreigde met sancties die Irans sancties nog kinderspel laten lijken als Iraq dit doorzet, en zei bovendien dat Irak dan voor Amerikaanse vliegvelden mag gaan lappen. "We have a very extraordinarily expensive air base that’s there. It cost billions of dollars to build. ... We’re not leaving unless they pay us back for it." Ondertussen steggelt Congress met Trump heen en weer over bij wie nu de werkelijke autoriteit voor een oorlogsverklaring ligt, maar ongeacht wie er nou gelijk heeft, Trump haalt sowieso eerst de trekker over, en vraagt daarna pas om toestemming. Lean decision making heet dat op school.