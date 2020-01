Tweep in Chief dropt bommetje op Twitter, want dat is de arena waar Komijnemans hem op nieuwjaarsdag uit zijn militaire tent lokte door "you can't do anything" te schimpscheuten. Look where we are now!

Belangwekkende boodschap van de Bommenwerper in Baas. Als Iran zich iets in het hoofd haalt ter vergelding van Soulemani, heeft Amerika 52 doelwitten onder de droneknop. Waaronder zaken van 'cultureel belang', dus nu zitten er alvast een heleboel TDS'ers over “war crimes” te gillen, voordat de eerste Amerikaanse raket afgevuurd is. Zo gaat het nou altijd. Trump zegt iets. Iedereen en z'n morele Mouthaan preventief over z‘n theewater. En dan is het straks weer een stuk minder geloofwaardig om boos te worden als er per ongeluk drie scherven van een Perzische vaas vliegen tijdens het bombarderen van een legitiem strategisch doelwit. Een actie die Trump volgens zijn tweets überhaupt pas zal uitvoeren als Iran eerst wat doet. Lieutenant Dan is in ieder geval blij dat Oom Dronald weer wat deterrence toont: "Step #1 of any strategy is to stop letting terrorist regimes attack us without repercussion. Why is this basic truth of foreign policy so controversial?"

Camp Simba Update: Ondertussen probeert Al-Shabaab in Afrika ook een Amerikaanse vergelding over zichzelf uit te lokken, met een autobom op een Amerikaanse basis in Kenia.

Europa Update: De islamofascisten uit Iran willen de EU verder tegen Trump uitspelen (exhibit A), en dreigen met vergeldende terreuraanvallen op Europees grondgebied.

Bonustweet