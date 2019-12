Vanaf vandaag mag u officieel rotjes, voetzoekers, gillende keukenmeiden en thunderkings kopen. Maar heel veel mensen hebben al illegale shit in huis. Dieptebommen uit België. Panzerfausten uit Duitsland. Kernkoppen uit Polen. Mortiergranaten uit Italië. Want dingen opblazen is nou eenmaal helemaal leuk en een verworven grondrecht waar Onze Ouderen voor gevochten hebben. Niettemin is een groot deel van Nederland wel klaar met die Fallujah-achtige toestanden ieder jaar. Niet alleen brievenbussen en vuilcontainers worden opgeblazen. Maar ook complete gevels van woonhuizen, handen, oogkassen etc. U kunt simpelweg de vrijheid niet aan. Een vrolijk glaasje champagne en een paar vuurpijlen de lucht in schieten is er niet meer bij. Alles moet KaPoTD, en daarom komt Ferd Grapperhaus vandaag met DEZE OORLOGSVERKLARING. Het is leuk geweest. We zagen het al aankomen in de Stijlloze Poll (na de break). Iedereen aan de ranja, een koudvuur sterretje om klokslag 12, en om 00:30 uur naar bed. Fijne jaarwisseling!

Tijd voor een vuurwerkverbod? Vraag: Centraal gemeentevuurwerk in de steden en dorpen, een agrarische uitzondering voor carbid, en meer vrede en veiligheid voor iedereen. Is dat onderhand een werkbaar compromis? Ja. Meteen overal invoeren

Nee. Eigen vrijheid en verantwoordelijkheid

Steden wel, dorpen/platteland niet

Tegen verbod, maar vuurwerk is wel voor losers

Als GroenLinks voor is, ben ik tegen



Poll is Verlopen.