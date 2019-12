Gisteravond al bij GeenStijl in de comments, vandaag bevestigd door de politie. Die spookrijdende boeren op de A12 reden geen spook, maar keerden op verzoek en werden begeleid door de politie op de snelweg, teneinde deze weer asap vrij te maken voor het overige verkeer. Tweetje + foto van Rijkswaterstaat leidde tot een tsunami van woedende reacties (131) richting de boeren en fakenews krantenberichten in de msm. Alle D66-haattrollen en QuoteSandertjes wreven zich weer in de handen om de agrarische sector KAPOTD te maken, en de sympathie voor de boeren kreeg weer eens een knauw. Enfin, ook weer opgelost. Allemaal even sorry zeggen tegen de boeren, en voor de kerst heel veel Hollands rundvlees, 10 mud Nederlandse piepers en 12 kilo poldersperziebonen (bij de boer) kopen. Want de spookrijder, dat is de keerl.

Orders van de Politie