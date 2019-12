Kerstrapport Nederlandse Boeren, door bovenmeester Maurice de Hond (pdf). Hakken over de sloot, zoals dat heet. Ja, we weten het nu wel & kap eens met die trekkeroptochten vindt nu meer dan helft van Nederland. Kijken we naar de uitsplitsing per kiezers dan valt op dat slechts 4 % van de D66-stemmers nog enige sympathie voor De Boeren kan opbrengen. Dat zijn vermoedelijk ook de mensen die Keniaanse bloedboontjes kopen ipv Hollandse sperzieboontjes (altijd even eentje knakken), of onderstaande haatmails naar de Volkskrant sturen. Ondertussen zijn de supermarkten op weg naar gigantische recordomzetten met de kerst (meer dan een miljard). En de boer hij ploegde voort. Verzin een list, boeren!