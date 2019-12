U heeft natuurlijk weer eens niks gedaan vandaag. Beetje darten kijken, beetje het hoofd schudden over De Staat Van De Wereld en met een ietsie pietsie geluk nog wat gevallen naalden onder de kerstboom vandaan gestofzuigd. Nee, best is het allemaal niet. Maar gelukkig hebben we Flip uit Amsterdam, die wel met zijn poten in de modder staat. Flip heeft gisteren haricots verts uit Kenya gekocht en een brief aan de Volkskrant gestuurd. Gewoon om te zieken! Dat zal ze leren zeg. Bovendien heeft Flip nu ook nog een superieure groenten op zijn bordje. Dubbel goed nieuws dus. Blijf de goede strijd strijden, Flip. Godspeed.