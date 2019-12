Bij het vorige debat waren GroenLinks, de SGP en die scheefwonende zeteltjesmelker van de vvd nog tegen een motie van wantrouwen tegen D66-stas Menno Snel. Maar inmiddels zijn twee van hen bijgedraaid: de SGP is hun geloof verloren, en Klaver liep vorige week zelf marketingschade op door géén debat te steunen over de zwartgelakte middelvingers, dus die draait nu ook maar snel tegen Snel.

Nou ja zeg, mag het een beetje vergevingsgezinder, zo vlak voor het feest van vrede op aarde? Je kan zo'n staatssecretaris toch niet zomaar als een toeslagouder behandelen? Die arme man doet ook maar zijn best. Is het echt zijn schuld dat de Belastingdienst zo'n criminele bende van knevelaars is? Kan hij er wat aan doen dat hij informatie verzweeg door de Kamer? Is het zijn schuld dat mensen zelfmoord pleegden? Had hij die gedupeerden dan soms niet zo achteloos naar de Belastingtelefoon moeten verwijzen? Zo veel ging er nou toch ook weer niet mis?

Kan hij er wat aan doen dat zijn persoonlijke woordvoerder Andre Karels (@) lacht om de wetsovertredingen van de Belastingdienst en de "ophef" over het zwart lakken van de dossiers van gedupeerde ouders? Lag het aan Snel dat de Belastingdienstbully's niet kwamen opdagen op afspraken met gedupeerde ouders, en in hoeverre kan hij het helpen dat andere ouders die baan, huwelijk of meer zijn kwijtgeraakt de aan hen toegekende schadevergoedingen te laag vinden? Hoe had hij moeten voorkomen dat er nieuwe klokkenluiders zouden opstaan? Is het Snel z'n schuld dat zelfs Pieter "Wegsturen lost de problemen niet op" Klein hem nu laat vallen? Nou. Jullie zijn maar streng en harteloos hoor.

Maar de Kamer gaat om 14u voor de zevenvijftigste (±) keer CAF van koren scheiden op slag van het kerstreces. Gaat Snel daar dan eindelijk op sneuvelen? Gaat Rutte met een kleiner kabinet het kerstdiner tegemoet? Komt er eindelijk iemand "in control" over de Belastingmaffia? Het is pas echt voorbij als een coalitiepartij hem ook laat vallen. Maar daar gaat Pieter Omtzigt niet over...

LIVESTREAM: Na de breek.

UPDATE: Schorsing, nu al, tot 14u25. Snel is zijn afscheidskerstkaart aan het afronden?

UPDATE 14u50: Geen blokkades op de Menno Snel weg. DOEI. Hier de laatste minuut van een veel te lang blablabetoog:

Sja. Hoeveel van dit moet er nog bij komen, Menno?