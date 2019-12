Las u gisteren nog op de GeenStijl dat de asielinstroom per jaar ongeveer 30.000 bedroeg. Vandaag klapt het CBS er overheen met de mededeling dat we er vanaf nu ieder jaar 105.000 nieuwe buren krijgen. Volgens de nieuwe raming groeit de bevolking de komende tien jaar met gemiddeld 105.000 mensen per jaar. In 2030 zijn er naar verwachting 1 miljoen meer mensen dan nu. En in 2060 19,6 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Verder gaan er heel veel mensen dood wegens OK BOOMER, maar dat is niet erg want uw nieuwe buren fokken als konijnen, met als gevolg dat er ieder jaar 185.000 Mo's bijkomen. Waar al die mensen moeten wonen is niet bekend. Want in 2050 staat half Nederland onder water. We gokken dan maar dat Natura2000-gebied De Hoge Veluwe een soort HongKong wordt, met om de 5 meter een torenflat van 150 verdiepings. Zin in de toekomst!