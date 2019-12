Eerst bleek Dijkhoff twee modaalsalarissen aan wachtgeld te krijgen terwijl ie gewoon werk had, de graaier bleek ook nog een reiskostenfraudeur, en daarna een draaier met een schuld aan BZK van 80 mille. Die hij weigert terug te betalen. Er zijn bijstandstrekkers voor minder over de kling gejaagd door de vvd. Maar dat een vvd’er niet integer is, dat is geen nieuws. Het nieuws is dat na jaren van institutioneel integriteitsgebrek, dat van de partij af bleef glijden als een stevige drol van een porseleinen pot, dit dingetje ineens blijft plakken. En stinken. En remsporen achterlaat.

We weten hoe de media zijn. Zingen net zo lang het winnaarslied met je mee op de festivals van de vvd, totdat je shit begint te stinken. En dat moment is aangebroken. Zie Stom-Jan (nrc). Zie Avi Bikkie (Nu). Zie zelfs Wouter, van het huisblaadje.

Rutte hapert, net als zijn geheugen. Er zitten na tien jaar fractiedisciplinaire kaalslag alleen nog maar talentloze houjebackbenchers op de reservebank (die allemaal doodsbenauwd achter de dug-out kruipen zodra de camera op hen gericht wordt, zie video onder). Oppervoorlieger Berghuis is in paniekmodus. En kroonprins Klaas is gewoon weer prins carnaval. Met een stuk in zijn kraag, een vlek op zijn blazoen en mediagieren die steeds lager cirkelen boven zijn hoofd. Het festival is voorbij - voor Klaas, en misschien ook wel voor de vvd. Dikke Ik, dikke doei.