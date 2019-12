Volgens prins Andrew zelf kan hij helemaal niet zweten en wel dansen. Wat blijkt? Het is dus andersom want hij kon helemaal niet dansen maar wel heel veel zweten. Eerder vandaag al reuring in Epstein-skeptische kringen aka iedereen behalve Hillary, Bill en Chelsea Clinton, want het aangekondigde interview met oud-masseuse Virginia Roberts was met 100% uitgelopen tot een gesprek van 1 uur in plaats van 30 minuten. Dus, nu even braaf op uw raam naar de wereld naar BBC One zappen om tegen de kleinkinderen te kunnen zeggen dat u erbij was. We zaten even in een ideologisch vacuüm trouwens, maar we hebben een nieuwe heuvel gevonden om op te sterven: Prince Andrew wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk en is dé aangewezen man om het land in waardigheid door Brexit te loodsen. Wat een prins. Petitie lanceren we morgen houd deze website in de gaten.

THEY - ALL - KNEW