Ons nieuwe favorietste televisieprogramma aller tijden: Bureau Burgwallen. Presentator Ewout Dinges volgt een heerlijk stel Amsterdamse agenten de straat op. Geen gekonkel: links is links en rechts is rechts. Er lopen in Amsterdam nogal wat geesteszieke idioten rond, alsook criminele rovers uit Asielzoekië - en dat zéggen ze gewoon. Héérlijk verfrissend om te zien en horen wat er nou écht gebeurt op die Wallen, waar Ali Baba en de 4.000 horlogerovers vanuit veilige landen via Ter Apel op massale wijze op jacht gaan naar de spulletjes van toeristen en argeloze Amsterdammers. Maar D66 Amsterdam (dankzij onsympathiek bralletje Reinier van Dantzig bezig aan de diepste val in de historie, zelfs PvdA is groter, lol) vindt het weer te confronterend hoor. Lid Bosman levert 21 vragen in, hiero (PDF). Een paar vraagjes over privacy best wel okee en zinnig, en de rest gewoon zoals we D66 020 kennen; janken met een volgescheten pamper. "D66 stoort zich aan tv-programma Bureau Burgwallen." Maak het programma maar lekker kapot hoor, D66. Het is namelijk al te laat. Samen met de ogen van Ewout zijn de ogen van heel veel Nederlanders geopend.