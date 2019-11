Rob Jetten & Jesse Klaver BEDANKT! Afgelopen september gingen 50 bouwbedrijven over de kop, in oktober zelfs 58. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij het Economisch instituut voor de Bouw. Kan GroenLinks-premier Rutte wel keihard roepen dat er NIEMAND met de Kerst thuis komt te zitten door de massapsychose rond stikstof en PFAS. De realiteit is dat de Economische Recessie des Doods al lang en breed begonnen is. En Nederland binnen no time volstaat met abandoned woonwijken. Nu ja, goed voor de heideplantjes. Veel plezier met werkloos rondwandelen in een Natura2000-gebied naar keuze.