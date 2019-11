Het "stikstofprobleem" is helemaal niet de schuld van de veestapel, van de boeren of van de bouwers. Het is ook niet de schuld van automobilisten die tussen 06:00 en 19:00 uur boven de 100 rijden en het is zelfs niet de schuld van de migratie, die elke week opnieuw een compleet dorp aan inwoners oplevert. Die hele stikstofcrisis is gewoon de schuld van de vvd. Peilingen van I&O bewijzen het, en peilingen zijn net zo wetenschappelijk als die hele stapel PAS-papier. We zeggen eerlijk dat we deze wetenschappelijke feiten en bevindingen niet verwacht hadden, want wij dachten dat Klaas & Mark electoraal garen zouden spinnen met hun #rotmaatregel. Maar de vroemvroempartij houtkachelt tóch met 130 naar de 0 zetels. De meerderheid van de kiezers heeft namelijk heus wel door dat deze """crisis""" niets met 100 of 130 te maken heeft, maar alles met politiek prutswerk in ondergelopen bestuurspolders.

Coalitie met de dag kleiner

Plezierige Bonuspeiling. NL'ers zijn niet gek!