Nou dit weer. De zich "John Don" noemende 49-jarige Hagenees die bovenstaand Sinterklaasgedicht op Facebook heeft geplaatst is door de politie gearresteerd. "Tijdens de doorzoeking van zijn woning werden geen explosieven aangetroffen. In zijn eerste verklaring gaf de verdachte toe dat hij het bericht gepost had als reactie op een ander bericht. Hij had spijt van deze reactie en was geschrokken van wat zijn post allemaal teweeg had gebracht." Dat is wel even schrikken inderdaad. John wilde alleen maar dat Sinterklaas gewoon een gezellig kinderfeest blijft, met dingen die bij een gezellig kinderfeest passen zoals snoepgoed, vrolijke liedjes en met bomgordels dreigende mafklappers. Hij kan woensdagavond alvast zijn schoentje zetten, want dan stopt de Politiepiet er een voorgeleiding bij de rechter-commissaris in.

ZUCHT: Nijmeegse tokkieracisten krijgen gebiedsverbod voor komende zaterdag.



Rare jongen, die John Don