Dit topic wordt live aangevuld met hartverscheurende beelden van de ramp. Foto's na de breek. Er staat één keer een moestuintje in Brazilië in de fik en iedereen in rep en roep. Maar als ONS ERFGOED in vlammen op gaat nou dan hoor je daar weer niemand over behalve Jensen. Waar blijft de tweet van Macron? Hoogmade zijn de longen van Nederland en dat weet hij ook wel.

Update: volgens de """media""" betreft het geen aanslag, maar ontstond de brand tijdens het afbranden van verf. Jensen heeft dit vooralsnog niet bevestigd.

Nederland is Gevallen

Onze verslaggever ter plekke