Nadat de ME het protest van de bouw uit elkaar had geslagen, was het tijd voor minister Carola Schouten een spelletje verdeel en heers te starten. Eenmalig een half miljard euro om andere bronnen van stikstofoxiden en ammoniak uit te kopen, te verdelen onder bouwers en boeren, zodat een beetje ademruimte ontstaat.

Dat zulke kapitaalvernietiging niet leidt tot enige milieuwinst, bleek zonneklaar al in een korte reportage uit 2014! Miljoenen over de balk om aan de Nederlandse kant van de grens nieuwe stallen inclusief hun milieumaatregelen te slopen, terwijl aan de Duitse zijde twee grotere stallen worden gebouwd die wel alles ongewassen mogen uitstoten en andere natuurgebieden worden afgraven.

Nederland de kapitaalvernietiging, Duitsland nieuwe belastinginkomsten, Natura2000-gebieden gereduceerd tot het slagveld. De normen ophogen naar Europese waarden, of het aantal Natura2000-gebieden reduceren naar het Europees gemiddelde of aanplanten van bossen wordt niet overwogen, we blijven onszelf klemlullen, elkaar financieel ruïneren en met geld gooien.

Beloften over oplossingen of compensatie worden niet geloofd. Na het sluiten van de mijnen in Limburg werd veel geld in de regio gepompt, maar zonder enige visie. Helaas gaan we na de koolstofdioxide en stikstofwaanzin verder met het volgende verketterde goedje.

De norm voor PFAS was gebaseerd op de grens die technisch meetbaar is. Alleen is technisch meetbaar niet hetzelfde als schadelijk. Er mag maar 0,1 microgram in een kilogram grond zitten. 1 op 10 000 000 000. 85% van de geteste grond wordt nu afgekeurd. Die eis geldt vervolgens voor alle grond, niet alleen de landbouwgrond waar ons eten vandaan komt.

Mocht u in deze donkere dagen een kaarsje aansteken, dan stoot het vlammetje giftig koolstofmonoxide uit. De hoeveelheden daarvan zijn prima meetbaar, maar niet schadelijk. Pas als u de kamer volzet krijgt u last van hoofdpijn, misselijkheid of slaperigheid. Mocht uw gesloten CV-ketel door een gecertificeerde vakman verkeerd gemonteerd zijn wordt het pas levensgevaarlijk .

Chemours in Dordrecht mag van Minister Cora van Nieuwenhuizen per jaar 7 kilogram PFAS uitstoten. Genoeg om ieder jaar 70 miljard kilogram grond zo ter vervuilen dat niemand meer deze mag verplaatsen. Dit is niet de enige fabriek in Nederland. De meeste PFAS verlaat die fabriek gewoon via de voordeur, richting de samenleving.

Die 7 kg PFAS stroomt via de Merwede de Rotterdamse haven in, waardoor op termijn dat complete traject nooit meer gebaggerd mag worden, de haven langzaam dichtslibt, de vaargeul ondiep wordt en schepen niet meer kunnen aanmeren. Terwijl binnenvaart de milieuvriendelijkste vorm van transport is. Na de boeren en de landbouw, is de haven het volgende slachtoffer.

Terwijl buiten de bouw op slot gaat vanwege deze PFAS-fobische waanzin, koopt de gemiddelde burger een regenjas of anti-aanbakpan voor binnen en zal hij of zij dankzij slijtage met bijvoorbeeld metalen bestek meer PFAS binnenkrijgen. Tenminste, als u niet dankzij de betere psychedelica in het weekend bezig bent in de grond te wroeten en daarna zonder uw handen te wassen gaat eten.

De bouw was al bezig alleen de meest milieuvriendelijke & gasloze huizen te bouwen, maar ze mogen toch kapot. Evenals boeren, miljoenen geïnvesteerd in fosfaatrechten en gaswasinstallaties, en nu alsnog geen vergunning. De banken trekken zich terug, investeringen vallen stil, bouwers en boeren vallen om. GroenLinks wil graag dat de Rabobank meebetaalt & omvalt.

Het kabinet drijft minimaal 14% van onze economie richting het slachthuis. Heeft geen begroting voor werkloze bouwvakkers of loonwerkers. Rekent nog op inkomsten- en vennootschapsbelasting van de (land)bouw, die niet meer gaat komen. Het kabinet bijt in de hand die ons letterlijk en financieel voedt. Maar zelfs in de lokale politiek gaat de gekte nog verder...

Operatiekamers en andere cleanrooms hebben filtersystemen die dag en nacht draaien om zo veel mogelijk stof af te vangen en te voorkomen dat in het ventilatiesysteem stofopbouw of schimmelvorming kan ontstaan. Het proefballonnetje van GroenLinks en ChristenUnie om deze systemen 's nachts uit te zetten geeft een onacceptabel infectierisico. RTFM!

People who say "RTFM!" might be considered rude, but the true rude ones are the annoying people who take absolutely no self-responsibility and expect to have all the answers handed to them personally. Luiheid, naïviteit, tunnelvisie, gebrekkig technisch inzicht en de psychopathische dwang om te deugen leiden allemaal tot dit onbezonnen klimaatfetisjisme.

De vorige keer dat foutief klimaatvriendelijke balansventilatiesystemen door de Groene Khmer in woningen werd geplaatst, werden de filters te weinig gewisseld, ontstond schimmel en kregen bewoners permanente ademhalingsproblemen. Deze honderden mensen werden zelfs na verhuizing nooit meer beter. Rust in vrede Kees Driehuis, bedankt voor al deze onderzoeksjournalistiek.

Rijkelui, politici en bedrijven fantaseren over machines, roetfilters of katalysators die schadelijke gassen uit de lucht halen. Daar wordt zelfs wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Terwijl jonge bomen dat beter en goedkoper kunnen, en alleen geplant hoeven worden. Een boodschap van “9 year-old army”, die begrepen wordt door MisterBeast, Elon Musk, Tobi Lütke & Susan Wojcicki.

Waar politici falen, staat een nieuwe generatie op.