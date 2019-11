Deze Islamitische Secreten. Vol goede moed de paden op de lanen in, knapzak met Hollandse maandverbandjes op de rug willens en wetens naar het kalifaat, de plek van dood, verderf, volkerenmoord, slavernij, ellende, homo's van het gebouw en hoofden op het hek. En nu blijkt dat de maandverbandjes in de supermarkten aldaar toch wat minder zacht zijn dan de Nederlandse producten en bovendien is het Spijkerkwartier in Arnhem nog altijd een stuk gezelliger dan de Boulevard of Broken Dreams van Raqqa. Ook is daddy Al-Baghdadi gesmoked door Trump en een Nederlandse hond en dus willen ze ineens terug. Ze eisen per kort geding dat ze worden OPGEHAALD door de Nederlandse staat. Nu kunnen we de grap 'maar Julio Poch is toch al met pensioen' wel dromen maar zonder gekheid die is al wel met pensioen. Want we willen die kalifaatkippen niet meer. Zelfs de malle NOS wil ze niet meer. "'De IS-vrouwen waren slechter dan de strijders', zegt de 21-jarige Parween Alhinto. 'Ze sloegen de gevangengenomen vrouwen en hielpen de strijders om ze te verkrachten'."

Wij lezen voornamelijk onze gids in het land der blinden, onze voeten op de grond aldaar, onze minister van oorlogscorrespondentië: Harald Doornbos. En we hebben er al vaker over bericht (*, *, *, * enz. enz.), ook over de berichten van Harald, en dat blijven we doen. Ongeacht de uitspraak van de rechter. Want. Dit. Willen. We. Niet. Het is NIET normaal dat we personen die een fundamentele rol gespeeld hebben in een moordregime, meegeholpen hebben aan moorden, zelfmoordaanvallen, personen die een diepe afkeer kennen tegen Nederland en het westen in het algemeen, die er lang geleden voor gekozen hebben zichzelf te verslaven aan een man, personen die niet meer te redden zijn, zelf hun kinderen in gevaar hebben gebracht, ideologisch compleet verziekte idioten die nu zogenaamd ineens spijt hebben gaan terughalen om ze hier outkiering, huisje & PvdA-traject gaan geven.

Maar hier, in dit land, beslist één rechter of wij met z'n zeventien miljoenen een stel als parasol verklede plofgevaren in onze schoot geworpen krijgen. Daar hoort één rechter zich niet over uit te spreken, gooi het dan maar voor de voeten van de DEMOCRATIE. We zagen onlangs hoe één rechter het hele land op de achterste poten kreeg vanwege een uitspraak over stikstof. Hoe zou het gaan als we ze gaan terughalen en het écht een keertje mis gaat?

Zomaar een video

Deradicalisering WERKT. NIET. Klikdraad:

Het is een verdienmodel van UvA-naïevelingen.