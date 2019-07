Fragmentje EenVandaag van vrijdagavond. Het kabinet zegt dat "we" geen martelsafarigangsters uit Koerdische kampen terug naar Kerkrade, Kaatsheuvel en Kinderdijk gaan halen. Maar ondertussen toch stiekem wel, en talloze gemeenten zijn dus alvast bezig met hun voorbereidingen om de kalifaatkippen op Schiphol te onthalen. En dan komen hun jihadlarven natuurlijk ook mee, want die hebben in het Koerdische kampklasje pas 1 liedje en slechts 1 spelletje geleerd, en dat is zielig.

Vergis je niet. Maak je geen illusies. Laat er geen twijfel over bestaan. Je haalt het vuilnis van de mensheid binnen, en ze kennen geen greintje soortschaamte. Onze rechtsstaat is bovendien volstrekt ongeschikt voor het berechten van slavenhouders, genocideplegers en religieuze fanatici zonder wroeging: de kindjes gaan naar een zomerkamp. Hun moeder - bij voldoende krokodillentranen - hooguit een paar maandjes deradicaliseren in Den Dolder. Want we hebben meer wangen dan goed voor ons is.

In navolging van diverse ervaringsdeskundigen, zegt ook Hans Jaap Melissen over de Koerdische kampen: "Het is een soort mini IS-staat met een hek er om." Twaalf woorden die maar één ding betekenen: Hou ze daar. Berecht ze daar. En laat er nooit meer eentje binnen in dit land. Hun keus is gemaakt. Klaar.

Verlichte UPDATE: Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noemt ISIS-gangers "moderne SS'ers" en wil geen kinderen van uitgereisde ouders terug naar Nederland halen. Hij gaat wel voor ze bidden.