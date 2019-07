Schitterende familie-show gisteravond op de NPO. [FRAGMENT:] De tijden van Willem Ruis en Mies Bouwman - toen een zaterdagavond nog een zaterdagavond was - herleefden. Hoogtepunt was wel het Vakantieman-item waarin Nieuwsuur afreisde naar een gezellig Koerdisch tentenkamp, om daar vrolijk verslag te doen van het reilen en zeilen op een viersterren vrouwencamping waar Nederlandse IS-bruidjes wachten op een logeerkamer bij een BN-er. En wat zijn ze leuk! Het waren natuurlijk geen akelige haatheksen, maar allemaal brave huisvrouwtjes die aan het soppen en koken waren terwijl mannie voor z'n werk gays van gebouwen gooide en Yezidi's-meisjes aan stukken scheurde. Iemand nog een hulp in de huishouding? Hele uitzending HIERRR. Bingokaarten paraat!