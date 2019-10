Schakelen we nu over naar de Rechtbank Leeuwarden want it giet oan. De uitspraak in het hoger beroep Blokkeerfriezen. Dikke werkstraffen + intimiderende DNA-afnames voor het tegenhouden van demonstrerende relschoppers op de snelweg. De overheid doet niet anders, zo zagen we bij het BoerenProtest en het BouwProtest in Den Haag, waar snelwegen en straten HERMETISCH werden afgesloten om "anderen" te verhinderen hun Grondwettelijke Recht op Demonstratie uit te voeren. Dus wat is onze Grondwet nog waard als-ie voor sommigen wel geldt, en voor anderen niet... Helemaal geen ene fuk natuurlijk. Maar leg dat die D88-rechters en die rondneuqende voospeuken van Het OM maar eens uit. Dit land. Hup Jenny. Hup Jan Koudum. Hup Malle Punker. Hup Friesland.

UPDATE: VONNIS: 90 UUR TAAKSTRAF, VOOR IEDEREEN

Complete uitspraak bij De Rechtspraak.

Blokkade

