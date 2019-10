In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er in Nederland 102 duizend inwoners bij. Dat zijn er ruim 23 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna net zoveel als in heel 2018. Vooral het aantal immigranten was hoger. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Aldus het CBS. En dat zijn heus geen roeptoeters. Dat zijn hele slimme mensen, met hele dure rekenmasjientjes.

En u had het zelf ook al gemerkt natuurlijk. Het is druk. Overal. Op de weg, in de winkels, in de binnensteden, in de trein en metro, in de Efteling en Naturalis. Bij de bouwmarkt, en de elektronica supplier. En het wordt nog veel drukker. Want de grenzen blijven wagenwijd open, en iedereen is tegenwoordig ook maar vluchteling alias migratiër.

We groeien dus dit jaar met 102.000 inwoners, en dat zijn al meer alsdan er mensen in heel Venlo wonen. U weet wel, de stad van Die Grenzen Dicht-meneer. Nou, waar wacht u nog op. Aan het werk. Ga huizen bouwen want al die mensen moeten ergens wonen. Oh wacht.

