Nee maar even. We hadden het eigenlijk gemist maar gelukkig wees onze MinDef van Baudet I ons erop. Er bestaat dus zoiets als de RAS-eenheid, en dat is geen FvD-verkiezingsbelofte, maar de Robotic and Autonomous Systems bij 13 Lichte Brigade in het Brabantse Oirschot. En daar draaien luitenant-kolonel Julien den Ouden en luitenant-kolonel Martijn Hädicke sinds 2017 allemaal peppie dingen in elkaar. Of nja, ze testen o.a. twee platforms van MILREM Robotics, want het blijft vooralsnog mensenwerk. "Tijdens het bezoek aan 13 Lichte Brigade wordt steevast gehamerd op de menselijke supervisie en bijbehorende eindverantwoordelijkheid. Binnen het Nederlandse leger bestaan dan ook geen investeringsprojecten voor volledig autonome wapens — de killer robots waar men voor vreest." Estland is blijkbaar al verkocht, want zij hadden als eerste Europeanen al een MILREM troop carrier rondrupsen in Mali (prachtvideo). Meer beeld en geluid van o.a. de MARSOF-vriend 'Throwbot' na breek!

Promootje van producent MILREM Robotics zelf

Estland gidsland (in Mali)

Een gooi-camera op wielen

The Future Liberals Want