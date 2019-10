Jommes, wat een spanning. Wat zijn wij benieuwd. Vorige week bedreigde de veroordeelde agentenmolester Jeffrey Afriyie een tiental Haagse bedrijven met "speciale aandacht" als zij nog langer vriend van Sinterklaas bleven. Hiero het topic: Terroristen KOZP bedreigen Haagse bedrijven. We hadden verwacht dat Johan Remkes, de daadkrachtige burgemeester van de Stad van Vrede en Recht, meteen keihard zou ingrijpen en die agressieve opruiende dreighufter Jeffrey met speciale aandacht van zijn nest zou lichten, hem in een stevige nekklem naar het bureau af te voeren, om vervolgens deze agressieve agentenmepper in een dwangbuis in de cel te smijten. Maar nee.

Dit weekend lazen we al in het Algemeen Dagblad dat sommige bedrijven overwegen hun naam en logo van de Haagse VRIENDENPAGINA te laten halen. Sponsors haken af uit angst voor represailles van anti-Zwarte Piet-activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) die deze week in een brief aankondigden zich ook op de sponsors te gaan richten van de sinterklaasintocht. (AD/Den Haag)

En nu is de oewebsite SINTERKLAASINDENHAAG.NL offline wegens onder constructie, hetwelk wellicht betekent dat er dus bedrijven zijn die hun logo van de vriendenpagina laten verwijderen en dat die as we speak weggepoetst worden.

F5

F5

F5

Gelukkig hebben we het screenshot nog.

De Haagse bedrijven die er gekleurd op staan

VRIEND OF VIJAND?