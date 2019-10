Terwijl heel Nederland in diepe rouw is om een omver gereden hekwerk, ging het er in Amsterdam weer eens heel wat vrolijker aan toe! Daar worden de hekwerken gewoon gesloopt met slijptollen. Gedrogeerde (verboden) types met goatface (verboden), dansten met vuurwerk (verboden) en zwaaiden met wapens (verboden) rond een naakte vrouw (verboden) die midden op De Dam een halve liter bier opzoop (verboden). Het is dat het niet te betalen is, anders gingen we er meteen wonen!

